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"فيسبوك" تكشف عن الجيل الجديد من أجهزة Portal الذكية

العالم الرقمي

youtube/ Rich DeMuro
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كشفت شركة "فيسبوك" مؤخرا عن نماذجها الجديدة من أجهزة Portal التي تستخدم كشاشات ذكية لإجراء مكالمات الفيديو.

وجاءت الأجهزة الجديدة بـ 3 نماذج: أول نموذج Portal  زوّد بشاشة بمقاس 10 بوصات، و Portal Mini زود بشاشة بمقاس 8 بوصات، وجهاز Portal TV الذي يعتمد على شاشات التلفاز للعرض.

وبالإضافة إلى الشاشات التي تعمل باللمس، جاءت أجهزة Portal  بقدرة على الاتصال بالإنترنت والأجهزة الذكية لتستعمل كأدوات لإجراء مكالمات الفيديو، أو كمساعدات منزلية ذكية تمكّن المستخدم من قراءة الأخبار والاطلاع على حالة الطقس ووضع الازدحام المروري على طرقات مدينته.

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كما تدعم هذه الأجهزة الاتصال عبر خدمة "مسنجر" الخاصة بـ "فيسبوك"، و ميزات الاتصال الصوتي واتصال الفيديو عبر "واتساب".

وستطرح "فيسبوك" جهازي Portal  وPortal Miniفي الأسواق في 15 أكتوبر المقبل بسعر 149 و179 دولارا، فيما ستطرح Portal TV في الـ 5 من نوفمبر العام الجاري.

المصدر: وكالات

 

 

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