الكشف عن السعة الحقيقية لبطاريات "آيفون" الجديد

مع كل إصدار جديد لهواتف "آيفون" يتساءل عشاق هذه الأجهزة عن مواصفاتها التقنية وبالأخص قدرات البطارية، فما السعة الحقيقية لبطاريات هواتف "آبل" الأخيرة؟

وتبعا لخبراء التقنية فإن سعة بطارية هاتف iPhone 11 Pro Max الجديد تبلغ 3969 ميلي أمبير، أي أصبحت قريبة لسعة بطارية هاتف Samsung Galaxy Note9 التي تبلغ 4000 ميلي أمبير.

وأما سعة بطارية هاتف iPhone 11 الجديد فبلغت 3110 ميلي أمبير، أي أكبر بمقدار 6% تقريبا من سعة بطارية شبيهه iPhone XR الذي طرح العام الفائت، والتي بلغت 29421 ميلي أمبير.

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فيما جاءت سعة بطارية هاتف iPhone 11 Pro بمقدار 3046 ميلي أمبير، أي أكبر بمقدار 14% من سعة بطارية شبيهه iPhone XS الذي طرح العام الفائت، والذي أتى ببطارية 2658 ميلي أمبير.

ويشير الخبراء إلى أن التعديلات التي أدخلت على بطاريات هواتف "آيفون" هذا العام ستزيد من قدرتها على العمل لـ 5 ساعات تقريبا مقارنة ببطاريات هواتف "آبل" التي أطلقت السنة الماضية.

المصدر: فيستي