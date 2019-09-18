أبرز الهواتف التي حصلت على "أندرويد" الجديد

نشرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية قائمة بأبرز الهواتف الذكية التي حصلت على النسخة العاشرة من نظام التشغيل "أندرويد".

ومن أبرز تلك الأجهزة جاءت هواتف "غوغل" بنسخها (pixl xl_pixel 2_ pixel 3_ pixel 3 pixel 3a_pixel 3a xl).

كما حصلت على برنامج التشغيل الجديد هواتف OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro الصينية التي صنفت من بين أكثر الهواتف الذكية تطورا حاليا.

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ووصلت النسخة العاشرة من "أندرويد" أيضا إلى هواتف Redmi K20 Pro التي أطلقتها "شاومي" منذ مدة، ومن المتوقع أن تصل نسخة برنامج التشغيل المذكورة إلى أحدث هواتف "نوت" و S من "سامسونغ"، وإلى هواتف Galaxy Fold القابلة للطي التي ستظهر قريبا.

ومن أبرز ما حملته النسخة الجديدة للمستخدم هو "الوضع المظلم" للشاشة والذي يساهم في توفير الطاقة ويحمي أعين المستخدم من الإشعاعات الضارة، إضافة إلى قدرة المستخدم على التحكم بالتطبيقات عبر تغيير مقدار الضغط على الشاشة.

المصدر: وكالات