"هواوي" تصدر أول هواتفها الذكية منذ وضعها على قائمة العقوبات الأمريكية

تعتزم شركة الإلكترونيات الصينية "هواوي" إطلاق هاتف ذكي جديد باسم "ميت 30" في مدينة ميونيخ الألمانية في 19 من الشهر الحالي.

وسيكون هذا الجهاز أول هاتف جديد تطرحه الشركة الصينية منذ وضعها على القائمة السوداء الأمريكية التي تفرض قيودا على تعاملات الشركات الأمريكية معها. ولم تكشف الشركة الصينية عن أي تفاصيل خاصة بالجهاز الجديد.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الجهاز الجديد يمكن أن يعمل بنظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره شركة "غوغل" باعتباره نظام تشغيل مفتوح المصدر ولا يخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية، لكنه لا يستطيع تشغيل التطبيقات الأمريكية الشهيرة من "يوتيوب" و"غوغل مابس" و"جي ميل" بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد "ميت 30 برو" سيكون مزودا بأربع كاميرات، مع حواف شديدة الانحناء.

كما أن الكاميرات ستكون مزودة بوحدتي استشعار أساسية بقوة 40 ميغابكسل مع عدسات ذات زوايا فائقة الاتساع بقوة 8 ميغابكسل.

يذكر أن "هواوي" تطور حاليا نظام تشغيل خاص بها للأجهزة الذكية باسم "هارموني".



وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "هواوي" بالتجسس لحساب بكين، الأمر الذي تنفيه المجموعة.

ووضعت الولايات المتحدة حظرا على الشركات المحلية يمنعها من بيع المكونات والخدمات لـ"هواوي"، مع وقف تنفيذ هذا القرار مرة أولى لـ90 يوما ثم مرة ثانية في منتصف الشهر الماضي للمدة ذاتها.

وتعتبر "هواوي" ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم، وهي رائدة عالميا في معدات الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت "5 جي"، غير أن واشنطن تسعى لثني حلفائها عن نشر هذه التقنية.

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المصدر: وكالات