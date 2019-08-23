بالفيديو.. لعبة GTA تحقق 6 ملايين مشاهدة بعد نقلها إلى "الواقع"!

تمكن مدونون شباب إندونيسيون من تحويل لعبة الفيديو المفضلة لديهم GTA‎ إلى الواقع بتصوير أحداثها فعليا على الأرض ونشرها في "يوتيوب".

ونشر مدونو قناة Mindplace Studio على "يوتيوب" فيديو جديدا لأبطال اللعبة "الخيالية" لكن بممثلين حقيقيين، حاكوا تفاصيل لعبة GTA المشهورة، وأعادوا صياغتها بشكل بارع بعد تصويرها في جاكرتا.

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ومنذ إطلاق الفيديو على قناة Mindplace Studio في "يوتيوب"، بدأ يحصد مشاهدات يتضاعف عدد متابعيها في الشبكة العنكبوتية ليتخطى عددهم إلى هذا اليوم حاجز الـ 6 ملايين متابع.

وتعد لعبة "غراند ثفت أوتو"، التي تعني حرفيا "سرقة السيارات الكبرى" من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو المنتشرة بين اليافعين والشباب، أنشأها البريطاني ديف جونز وبعد تطويرها على يد مجموعة من الأشخاص وزعتها شركة "روكستار" للألعاب تحت اسم "جي تي آي" المأخوذ من مصطلح سرقة السيارات.

وتجري أحداث اللعبة الافتراضية في مواقع وهمية شبيهة بالمدن الأمريكية، وتركز على عالم حر يمكّن اللاعبين من اختيار مهماتهم الخاصة، والقيام بها، وهي مليئة بالمغامرات والنشاطات الحيوية بما فيها قيادة السيارات.

المصدر: لايف. رو