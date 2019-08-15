تعرف على أحدث حواسب "آسوس" في الأسواق

طرح عملاق صناعة الإلكترونيات "آسوس" في الفترة الأخيرة مجموعة من الحواسب المحمولة المميزة المخصصة لشرائح متنوعة من المستخدمين.

ASUS StudioBook S

جاء هذا الحاسب بهيكل أنيق وشاشة بمقاس 17 بوصة، بدقة عرض (1920 × 1200) بيكسل، بأبعاد 16:10، وحصل على معالج Intel Xeon E-2176M، ومعالج رسوميات Nvidia Quadro P3200.

كما زود بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة تصل إلى 4 غيغابايت.

ASUS ZenBook S

وأتت تلك الحواسب بهياكل أنيقة ونحيفة وزنها أقل من كيلوغرامين، وزودت بشاشات عالية الدقة بمقاس 13 و 14 بوصة.

وجاء الطراز الصغير من هذه الحواسب بمعالج Intel Core i5 или i7 من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce MX150، وذاكرة وصول عشوائي بحجم أقصاه 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت، أما النسخة الكبيرة منه فجاءت بمعالجات Intel Core i3.

ASUS ROG Zephurys

يعتبر هذا الحاسب من أنحف الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، وأتى بشاشة 17 بوصة، ومعالج Intel Core i7 ، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080، وذاكرة وصول عشوائي 24 غيغابايت، وذاكرة داخلية 4 تيرابايت.

المصدر: فيستي