تعرف على أحدث حواسب "آسوس" في الأسواق
طرح عملاق صناعة الإلكترونيات "آسوس" في الفترة الأخيرة مجموعة من الحواسب المحمولة المميزة المخصصة لشرائح متنوعة من المستخدمين.
ASUS StudioBook S
جاء هذا الحاسب بهيكل أنيق وشاشة بمقاس 17 بوصة، بدقة عرض (1920 × 1200) بيكسل، بأبعاد 16:10، وحصل على معالج Intel Xeon E-2176M، ومعالج رسوميات Nvidia Quadro P3200.
كما زود بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة تصل إلى 4 غيغابايت.
ASUS ZenBook S
وأتت تلك الحواسب بهياكل أنيقة ونحيفة وزنها أقل من كيلوغرامين، وزودت بشاشات عالية الدقة بمقاس 13 و 14 بوصة.
وجاء الطراز الصغير من هذه الحواسب بمعالج Intel Core i5 или i7 من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce MX150، وذاكرة وصول عشوائي بحجم أقصاه 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 1 تيرابايت، أما النسخة الكبيرة منه فجاءت بمعالجات Intel Core i3.
ASUS ROG Zephurys
يعتبر هذا الحاسب من أنحف الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، وأتى بشاشة 17 بوصة، ومعالج Intel Core i7 ، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080، وذاكرة وصول عشوائي 24 غيغابايت، وذاكرة داخلية 4 تيرابايت.
المصدر: فيستي