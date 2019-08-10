"آبل" تحارب الاستبدال العشوائي لبطاريات هواتفها

أعلنت "آبل" عن اعتماد خطوات جديدة ستمنع مؤسسات ومراكز الإصلاح غير المعتمدة من استبدال البطاريات في هواتف "آيفون".

ولتحقيق هذه الغاية بدأت "آبل" بتفعيل قفل برمجي في هواتف iPhone XS و iPhone XRو iPhone XS Max، سيعمل على فرض سياسة جديدة تتعلق بالبطاريات البديلة التي تركب في هذه الهواتف.

وفي حال كان هذا القفل الإلكتروني مفعلا وقام مستخدم الهاتف باستبدال بطارية هاتفه في مركز صيانة غير معتمد من الشركة المصنعة، أو في حال ركب مركز الصيانة في هاتفه بطارية تفتقر إلى متحكم Texas Instruments مع مفتاح مصادقة "آبل"، لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى البيانات التي تتعلق بصحة البطارية وسعتها وقدرة أدائها القصوى.

إقرأ المزيد

كما ستظهر للمستخدم في الحالة المذكورة رسالة تلفت انتباهه ليتوجه إلى أقرب مركز صيانة تابع لـ "آبل" ليتحقق من بطارية الهاتف، وتنذره بأن بطارية جهازه غير أصلية.

الصدر: وكالات