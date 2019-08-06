"كاسبيرسكي" تنقذ المنازل الذكية من خطر الاختراق

اكتشف خبراء من شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات بعض الثغرات البرمجية الخطيرة في أنظمة بعض الشركات المتخصصة بتطوير تقنيات المنازل الذكية.

وتبعا للبيانات المتوفرة فإن الخبراء في "كاسبيرسكي" تمكنوا من اكتشاف الثغرات في البرمجيات التابعة لشركة Fibaro، وتبين لهم أن منظومات بروتوكول الاتصالات اللاسلكية Z-Waveالتي تعتمدها هذه الشركة في تشغيل تقنيات المنازل الذكية تعاني من نقاط ضعف قد يستغلها الهاكرز لاختراق منظومات المنازل.

كما عثر الخبراء على ثغرات في واجهات الويب الخاصة بلوحة إدارة منظومات تشغيل المنازل الذكية ، وكذلك ثغرات في البنية السحابية التي تستخدمها Fibaro.

وأوضح الخبراء أن الثغرات المكتشفة ربما تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أنظمة المنازل الذكية والتحكم بمعظم تقنياتها، لكنهم أعلموا شركة Fibaro بها بعد اكتشافها على الفور، حيث قامت الأخيرة بترميم تلك الثغرات.

المصدر: وكالات