 
مباشر

"فيسبوك" يحدث تغييرا غير متوقع على تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام"

العالم الرقمي

Reuters TW/
صورة لأيقونتي إنستغرام وواتساب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7mg

أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لـ "واتس آب" و"إنستغرام"، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة "From Facebook" إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة.

إقرأ المزيد
"إنستغرام" تضيق الخناق على المستخدمين بسياسات الانتهاك الجديدة

وأكد موقع "ذي فيرج" المهتم بشؤون التكنولوجيا أن الاسمين الجديدين سيظهران في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات "آبل" و"غوغل بلاي".

وسيتحول اسما التطبيقين إلى "WhatsApp from Facebook"، و" Instagram from Facebook" تدريجيا، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لـ "واتس آب" و"إنستغرام" لدى بعض المستخدمين.

يذكر أن "فيسبوك" استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير "إنستغرام" في عام 2012، قبل أن تصير مالكة لأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم "واتس آب" في عام 2014.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا