فضيحة جديدة لـ"فيسبوك" بسبب تطبيقها المخصص للأطفال!

تعرضت "فيسبوك" مؤخرا لحملة من الانتقادات بسبب خلل خطير في تطبيق Messenger Kids الذي طورته ليكون تطبيقا مخصصا للأطفال.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خللا برمجيا أصاب هذا التطبيق سمح لآلاف الأطفال الذين يستخدمونه بالتواصل مع أشخاص غرباء، والانضمام إلى محادثات غير مصرح لهم بالتواصل معها.

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها قامت بإصلاح الخلل البرمجي الذي أصاب تطبيقها، وأن الخلل لم يؤثر على جميع المستخدمين، بل مكن بعض مستخدميه من الدخول إلى محادثات جماعية غير مصرح لهم بالدخول إليها.

وأوضحت أنها قامت بحجب المكالمات الجماعية عن مستخدمي التطبيق، وحذّرت أهالي الأطفال الذين يستفيدون من خدماته.

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وكانت "فيسبوك" قد أطلقت هذا التطبيق عام 2017، ليستعمله الأطفال كوسيلة للتواصل عبر الفيديو والكتابة ويتبادلون الصور بإشراف أهاليهم، حيث يمكن للأهل تحديد جهات الاتصال التي يمكن لأطفالهم التواصل معها.

وتعرض هذا التطبيق منذ إطلاقه لحملة من الانتقادات، واتهمه البعض "بأنه يغري الأطفال بالإدمان على الهواتف والأجهزة الذكية".

المصدر: securitylab