Xiaomi تتحدى "آبل" و"سامسونغ" معا بواحد من أفضل الهواتف!

أعلنت شركة Xiaomi مؤخرا عن هاتف Mi 9T المتطور، الذي تتوقع أن يصبح من أكثر الأجهزة مبيعا في سوق الهواتف الذكية.

ويتميز هذا الهاتف بسرعة أداء ممتازة بفضل معالجه snapdragon 730، ثماني النوى، الذي صنع بتقنية (8 نانومتر)، إضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 غيغابايت، القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت.

كما زود هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وشاشة AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وشدة سطوع ممتازة تمكن المستخدم من رؤية الصور والفيديوهات بدقة حتى تحت ضوء الشمس، ومحمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

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وحصل هذا الهاتف أيضا على شريحة NFC، ومدخل 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومكبرات صوت 1217SLS بأداء ممتاز، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+13+8) ميغابيكسل، وتعتبر إحدى أفضل كاميرات الهواتف الحالية، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل، مخفية داخل الهيكل، تنبعث منه عند الحاجة لاستخدامها، ومزودة بميزة التعرف على الوجوه.

المصدر: وكالات