Vivo تطلق هاتف 5G بمعالج يعد الأسرع في العالم!(فيديو)

كشفت شركة Vivo الصينية خلال معرض MWC 2019 عن هاتف جديد قادر على العمل مع شبكات 5G، ومزود بأفضل معالج موجود للهواتف حاليا.

ويمكن لهاتف iQOO الجديد التعامل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت بفضل معالج Snаpdragon 855 Plus الذي كشفت Quаlcomm عن تطويره مؤخرا، وأكدت أنه سيقدم سرعة غير مسبوقة في التعامل مع البيانات، إضافة إلى شريحة مودم Snapdragon X50.

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كما زود هذا الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وبطارية كبيرة بسعة 4000 ميلي أمبير، قد تحصل على ميزة الشحن السريع (44 واطا) التي ستمكن المستخدم من ملء أكثر من 50% من سعتها في أقل من ربع ساعة.

وسيطرح بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تقريب كبيرة للصورة، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي، وكاميرا أمامية بخاصية التعرف على الوجوه، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

ومن المنتظر أن يظهر في شهر أغسطس المقبل في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حيث بدأ الاستخدام الفعلي لشبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

المصدر: 4APK