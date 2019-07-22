Beats تطلق إحدى أفضل السماعات اللاسلكية في العالم!(فيديو)

بدأت شركة Beats الشهيرة بطرح النموذج الجديد من سماعات Powerbeats Pro في روسيا، والمنتظر أن تصبح المنافس الأول لسماعات AirPods في الأسواق.

وجاء النموذج الجديد من هذه السماعات بهيكل من المطاط والبلاستيك مقاوم للماء والغبار، أصغر بنسبة 23% من هياكل Powerbeats السابقة، وأخف بمقدار 17% أيضا.

ومن أبرز ما يميز السماعة الجيدة قدرتها على الاتصال بالهواتف عبر تقنية "بلوتوث" لمسافات تصل إلى 30 مترا، لتستخدم في الاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية.

كما زودت Powerbeats الجديدة بميزة عزل الضوضاء الخارجية لمنح المستخدم استماعا أفضل للموسيقى، وميكروفونات خاصة تنقل صوت مستخدمها بنقاء أثناء الاتصال دون أن تشوش عليه الأصوات الخارجية الموجودة في محيطه.

وجاءت هذه السماعة ببطارية تكفيها للعمل لـ 9 ساعات متواصلة أثناء الاستماع للموسيقى أو إجراء المكالمات، ويمكنها أن تعمل لأيام في وضعية الاستعداد، بالإضافة إلى نظام يمكنها من التواصل مع مساعد Siri الصوتي، ولها القدرة على العمل مع هواتف "أندرويد" و Ios على حد سواء.

المصدر: نوفوستي