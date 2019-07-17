Acer تطلق واحدا من أكثر الحواسب تطورا في العالم

أعلنت شركة Acer عن انطلاق مبيعات النموذج الجديد من حواسب Swift 7 الشهيرة، المصنفة من بين أفضل الحواسب الشخصية المحمولة في العالم.

وجاء حاسب Swift 7 الجديد بهيكل غاية في الأناقة، مصنوع من المعدن المتين والخفيف، سمكه 9.95 ملم فقط، ووزنه 890 غراما، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.

كما ساعدت عبقرية مصممي هذا الجهاز بتزويده بشاشة عالية الدقة بمقاس 14 بوصة، رقيقة الحواف، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا بفضل خلوها من المكان المخصص للكاميرا، والتي ثبتها المصممون على لوحة المفاتيح، وجعلوها مخفية داخل الهيكل، تخرج منه عند الضغط عليها لاستعمالها فقط.

youtube/John Velasco

وزود هذا الجهاز بتقنية Acer Color Intelligence التي تساعد على ضبط سطوع الشاشة والألوان لتكون أكثر واقعية ووضوحا، وتمت حماية شاشته بزجاج Gorilla المقاوم للصدمات والخدوش، ويمكن وصله بالشاشات الأخرى عبر منفذ HDMI أو USB 3.1.

ويضمن أداؤه السريع والممتاز، معالج Intel Core i7 من الجيل الثامن، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 تصل إلى 16 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 512 غيغابايت، وبطارية خاصة تكفيه ليعمل أكثر من 10 ساعات متواصلة.

كما زود بإضاءة داخلية للوحة المفاتيح لتأمين أكبر قدر من الراحة أثناء الطباعة، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في اللوحة، لزيادة حماية البيانات.

المصدر: فيستي