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بعد رفع الحظر.. "هواوي" تستعد لغزو الأسواق بهاتف متطور!

العالم الرقمي

بعد رفع الحظر..
Reuters KP/KB/KTS/FW1/Simon Newman
صورة أرشيفية
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سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أخبارا تفيد بأن "هواوي" ستكشف في الـ 23 من الشهر الجاري عن هاتف متطور قد يصبح واحدا من أكثر الهواتف شعبية ورواجا في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Honor 9X سيأتي بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة.

كما سيزود هذا الهاتف بمعالج Huawei Kirin 810، ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج ARM Cоrtex-A55، ومعالج رسوميات من نوع ARM Mаli-G52 MP6 GPU، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت.

بعد رفع الحظر..
youtube/Tech Monitors

وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 3750 ميلي أمبير، تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

بعد رفع الحظر..
youtube/Tech Monitors

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون متحركة مخفية داخل هيكل الهاتف، تخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط، وتعمل بتقنية التعرف على الوجوه.

المصدر: 4APK

 

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