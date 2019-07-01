"آسوس" تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن
قررت "آسوس" اكتساح الأسواق من خلال هاتف Zenfone Max Plus -M2 الذي يتميز بمواصفات مميزة وسعر 200 يورو فقط.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-هيكل أنيق من المعدن والزجاج بأبعاد 159.2/76/8.4 ملم، مقاوم للماء والغبار.
- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.
- شاشة بمقاس 6.26 بوصة ودقة عرض (1080/2246) بيكسل.
- نظام تشغيل Android 8.0 (Oreo).
- معالج Qualcomm Snapdragon SiP 1
- معالج رسومات Adreno 506.
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+5) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- NFC وGPS.
- مستقبل لإشارات الراديو "FM".
- منفذ microUSB 2.0، ومنفذ (3.5) ملم للسماعات.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- ميزة الشحن السريع عبر شاحن (10W).
المصدر: gsmarena