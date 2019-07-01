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"آسوس" تعود للمنافسة بهاتف متطور وزهيد الثمن

العالم الرقمي

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قررت "آسوس" اكتساح الأسواق من خلال هاتف Zenfone Max Plus -M2 الذي يتميز بمواصفات مميزة وسعر 200 يورو فقط.

ومن أبرز المواصفات  الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

-هيكل أنيق من المعدن والزجاج بأبعاد 159.2/76/8.4 ملم، مقاوم للماء والغبار.

- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية  microSD.

- شاشة بمقاس 6.26 بوصة ودقة عرض (1080/2246) بيكسل.

- نظام تشغيل Android 8.0 (Oreo).

- معالج Qualcomm Snapdragon SiP 1

- معالج رسومات Adreno 506.

youtube/FERUMM LIVE

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (12+5) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- NFC وGPS.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- منفذ microUSB 2.0، ومنفذ (3.5) ملم للسماعات.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

- ميزة الشحن السريع عبر شاحن (10W).

المصدر: gsmarena

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