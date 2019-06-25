تحذيرات من فيروس خطير يهدد الحواسب في روسيا

حذّر الخبراء في شركة Group-IB المتخصصة بأمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني خطير، يهدد الكثير من الحواسب في روسيا.

وأشارت التقارير الصادرة عن الشركة إلى أن فيروسا من نوع Troldesh، وصل إلى أكثر من 6000 حاسب في روسيا خلال الربع الثاني من العام الجاري فقط، أي أكثر بمرتين ونصف المرة تقريبا من عدد الأجهزة التي أصابها في نفس الفترة من العام الفائت.

وأوضحوا أن هذا الفيروس أصاب بشكل رئيسي الحواسب التابعة لشركات ومؤسسات تجارية روسية، لسرقة بيانات حواسبها واستغلالها في أهداف المنافسة غير المشروعة أو بيعها لمنافسي تلك الشركات.

ويصل هذا الفيروس إلى حاسب المستخدم على هيئة رسالة نصية إلى بريده الإلكتروني، تبدو وكأنها مرسلة من إحدى شركات الطيران، أو من شركات تجارة السيارات العاملة في روسيا كـ Polar Airlines أو ROLF أو Novosibirsk Online.

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وتحوي تلك الرسائل رابطا إلكترونيا، بمجرد الضغط عليه يبدأ Troldesh ببث برمجياته الخبيثة في حاسب المستخدم، ونسخ بيانات الحاسب وإرسالها إلى قراصنة الإنترنت.

المصدر: فيستي