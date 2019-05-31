"أمازون" تطرح جيلا جديدا من أجهزة Echo Show الذكية

كشفت شركة "أمازون" مؤخرا عن الجيل الخامس من أجهزة Echo Show المنزلية الذكية التي يعشقها الكثيرون حول العالم.

وجاء Echo Show 5 الجديد بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (960/480) بيكسل، وزود بميكروفونات حساسة لاستقبال الأوامر الصوتية للمستخدم.

كما زود هذا الجهاز بكاميرا "ويب" لإجراء مكالمات الفيديو، لها غطاء للعدسة لزيادة الخصوصية، ومكبرات صوت ممتازة، وقدرة على الاتصال بشبكات بلوتوث وWi-Fi ، ليعمل مع الإنترنت، ويتصل مع باقي الأجهزة الذكية.

youtube/ ModernDad

ويوفر هذا الجهاز للمستخدم إمكانية عرض الفيديوهات والأخبار، وتصفح مواقع الإنترنت، واستعراض حالة الطقس، كما يتعامل مع مساعد Alexa الصوتي.

المصدر: فيستي