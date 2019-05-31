"أمازون" تطرح جيلا جديدا من أجهزة Echo Show الذكية
youtube/ ModernDad
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كشفت شركة "أمازون" مؤخرا عن الجيل الخامس من أجهزة Echo Show المنزلية الذكية التي يعشقها الكثيرون حول العالم.
وجاء Echo Show 5 الجديد بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (960/480) بيكسل، وزود بميكروفونات حساسة لاستقبال الأوامر الصوتية للمستخدم.
كما زود هذا الجهاز بكاميرا "ويب" لإجراء مكالمات الفيديو، لها غطاء للعدسة لزيادة الخصوصية، ومكبرات صوت ممتازة، وقدرة على الاتصال بشبكات بلوتوث وWi-Fi ، ليعمل مع الإنترنت، ويتصل مع باقي الأجهزة الذكية.
youtube/ ModernDad
ويوفر هذا الجهاز للمستخدم إمكانية عرض الفيديوهات والأخبار، وتصفح مواقع الإنترنت، واستعراض حالة الطقس، كما يتعامل مع مساعد Alexa الصوتي.
المصدر: فيستي
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