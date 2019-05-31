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قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على "يوتيوب"

العالم الرقمي

قناة هندية تحطم أرقاما قياسية على
Reuters FW1F/Dave Gregorio
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أصبحت قناة T-Series الهندية أول قناة على موقع "يوتيوب" يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 100 مليون شخص.

وبهذا الرقم تكون T-Series قد كسبت معركة الحصول على أكبر عدد من المتابعين على موقع "يوتيوب" مع المدون الشهير PewDiePie، والذي وصل عدد متابعيه على الموقع أيضا إلى 96.1 مليون شخص.

ويشير خبراء الإنترنت إلى أن T-Series تمكنت من زيادة عدد متابعيها على "يوتيوب" لأكثر من نصف مليون متابع خلال الأشهر الخمسة الفائتة بفضل عرض أحدث الفيديوهات المصورة للأغاني الأكثر رواجا، والفيديوهات التي يهتم بها جمهور "يوتيوب" الهندي الكبير.

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وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة على كسب أكبر عدد من المتابعين على "يوتيوب"، تدور بين قناتي T-Series و PewDiePie منذ العام الماضي، حتى أن عشاق الأخيرة قاموا بحملة غريبة لدعم قناتهم، واخترقوا الطابعات الإلكترونية في عدد من بلدان العالم، ونسخوا أوراقا تدعو لدعم هذه القناة.

المصدر: فيستي

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