روسيا تتعاون مع "هيونداي" لتطوير التقنيات الرقمية

وقعت مؤسسة Skolkovo الروسية اتفاقية جديدة مع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، بهدف تطوير تقنيات رقمية منافسة.

وخلال مؤتمر Startup Village الذي عقد يوم الأربعاء 29 مايو في موسكو، أوضح القائمون على مؤسسة Skolkovo أن الاتفاقية التي وقعت مع هيونداي تهدف لاستحداث مركز أبحاث جديد لتطوير تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، كما سيساهم هذا المركز في تقديم خدمات تأجير وصناعة سيارات هيونداي في روسيا.

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ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة Skolkovo، فيكتور فيكسيلبيرغ: " المواضيع التي سيعمل عليها مركز الأبحاث الذي سنتعاون فيه مع Hyundai Motor مهمة للغاية، فهي تخص الإنترنت الصناعي بشكل أساسي، كما تتعلق بتقنيات صناعة السيارات، وتقنيات نقل البيانات الحديثة، وأجهزة الاستشعار، وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار إلى أن برنامج عمل مركز الأبحاث الجديد سيبدأ اعتبارا من النصف الثاني من 2019، وأن الإعلان عن استحداث هذا المركز خلال مؤتمر Startup Village كان مقررا لتعريف الناس بأهميته، وكون هذا المؤتمر يجمع هذا العام أكثر من 300 شخصية ومتحدث من 80 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة Skolkovo الروسية، والتي يطلق عليها اسم "وادي السيليكون الروسي"، هي مؤسسة تعنى بتطوير التقنيات الحديثة، وتدعم المؤسسات والمشاريع المعنية بهذا المجال.

المصدر: تاس