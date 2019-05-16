الكشف عن المواصفات النهائية لهاتف "Xiaomi" المنتظر

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أهم المواصفات الفنية والتقنية لهاتف "Redmi Pro 2"، الذي ينتظره عشاق أجهزة "Xiaomi".

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف بمعالج "Snapdragon 855"، أسرع معالجات الهواتف أداء حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

youtube/ Techno Bank

كما سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة بمقاس 6.39 بوصة، بدقة عرض "+FHD"، محمية بزجاج Cоrning Gоrilla Glаss 5، المقاوم للصدمات والخدوش، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن (27 واط).

وسيضم هيكله منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، ومرسل لإشارات "IR"، ليستخدم هذا الهاتف كجهاز يتحكم عن بعد بالعديد من الأجهزة الإلكترونية.

youtube/ CopyPasta

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستكون ثلاثية العدسة، بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي متحركة، تختفي داخل الهيكل، وتظهر منه عند الحاجة لاستخدامها.

المصدر: 4APK