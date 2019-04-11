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آبل تطلق مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية هذا العام

العالم الرقمي

آبل تطلق مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية هذا العام
pexels.com
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ذكرت مصادر في شركة "TF International Securities" المتخصصة بشؤون التقنية أن "آبل" تنوي إطلاق مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية هذا العام.

ومن بين هذه الأجهزة، ستطلق "آبل" عدة نماذج من حواسب "iPad"، بشاشات بمقاس 10 و12 بوصة، ستكون أول حواسب لوحية تطلقها الشركة، مزودة بكاميرا تعمل بتقنيات التعرف على الوجوه، وفيها ماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

كما من المفترض أن تطلق "آبل" نهاية هذا العام نموذجا جديدا من حواسب "MacBook Pro" الشخصية، فيها شاشات بمقاس 13 بوصة، قادرة على عرض فيدوهات "6K"، ومزودة بلوحات مفاتيح فيها ماسح لبصمات الأصابع، وشريط تحكم يعمل باللمس.

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وينتظر أن تطرح الشركة خريف العام الجاري أيضا، 3 نماذج جديدة من هواتف "آيفون"، جميعها مزودة بكاميرا أساسية بثلاث عدسات، موضوعة مع مصباح الإضاءة في إطار مربع الشكل، على الواجهة الخلفية.

المصدر: 4apk

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