اشتر أحد هذه الهواتف الـ 5 إن كنت من عشاق "السيلفي"

نشر موقع "4apk" المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالهواتف الحديثة التي تملك أفضل كاميرات أمامية.

1- "Pixel 3":

صنفت الكاميرا الأمامية المزدوجة لهواتف "Pixel 3" كواحدة من أفضل الكاميرات الأمامية المطروحة في الهواتف الحديثة، كونها تتمتع بفتحات عدسة واسعة، وميزة "Night Sight"، التي تسمح لها بالتقاط صورة عالية الدقة في ظروف الإضاءة الخافتة.

youtube/Marques Brownlee

2- "LG V40 ThinQ":

أتى هذا الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة (8+5) ميغابيكسل، مزودة بعدسات ذات فتحات عريضة (80 درجة) تسمح بأخذ لقطات جماعية مميزة.

youtube/ Tim Schofield

3- "+Galaxy S10":

زود هذا الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة العدسات، تستخدم إحداهما لتحديد عمق الصورة، ما يمكن المستخدم من التقاط صور "سيلفي" ذات جودة عالية.

4- "Galaxy Note 9":

تسمح الميزة الموجودة في القلم الذكي المرفق بهذا الهاتف للمستخدم بالتقاط صور مميزة عبر الضغط على القلم، لتقوم الكاميرا بالتصوير، ما يمكن المستخدم من توثيق الأحداث في اللحظة المناسبة، وخصوصا عند التقاط صور "السيلفي".

5- "Huawei Mate 20 Pro":

أتت الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 24 ميغابيكسل، وبميزات تجعل منها واحدة من أفضل الكاميرات الأمامية للهواتف الذكية.

المصدر: 4apk