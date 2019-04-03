ميزات لن تتوقعها اجتمعت في هاتف "إل جي" الجديد

بدأت "إل جي" بطرح هاتف "G8 ThinQ" المعدل، بمواصفات وتقنيات متطورة لم تجتمع في أي هاتف من قبل.

وزود هذا الهاتف بشاشة "OLED" بمقاس 6.1 بوصة، وتقنية "LG Magic Speaker" التي ستسمح للشاشة بإصدار الأصوات بدلا من مكبرات الصوت، ما يساعده على إصدار أصوات قوية بتوزيع ممتاز، ويعطي المستخدم شعورا مميزا أثناء مشاهدة الفيديوهات والأفلام.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فأتت بتقنية "LG Z Lens" التي تعطيها إمكانيات أكبر للتعرف على الوجوه، مقارنة بكاميرات الهواتف الحالية.

ويتميز "G8 ThinQ" الجديد أيضا بتقنية "LG Air Click" التي طورتها "إل جي"، ليتمكن المستخدم من التحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد، فيكفيه أن يحرك يده مقابل الشاشة بحركات معينة ليتمكن من تقليب الصور أو رفع الصوت وخفضه، أو التنقل بين المواقع التي يتصفحها عبر الإنترنت.

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وأتى هذا الجهاز المتطور أيضا بماسح لبصمات الأصابع مدمج في كافة أجزاء الشاشة، وميزة "LG 3D Eye" التي تمكن كاميراته من التقاط صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى معالج "snapdragon 855"، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطارية بسعة 3500 ميللي أمبير، أما سعره فـ 816 دولارا.

المصدر: 4apk.ru