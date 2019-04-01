 
مباشر

مستخدمو الإنترنت حول العالم يبلغون عن تعطل خدمات Google

العالم الرقمي

مستخدمو الإنترنت حول العالم يبلغون عن تعطل خدمات Google
Reuters Arnd Wiegmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnwi

أفادت وكالة "تاس"، بأن خدمات شركة Google تواجه مشاكل في عملها، ما تسبب في إعاقة وصول المستخدمين إليها في العديد من الدول.

ووفقا لبيانات موقع "Downdetector" الذي يتعقب عمل خوادم الإنترنت حول العالم، فإن مشكلات تعيق عمل Google منذ الساعة 15:41 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:41 بتوقيت غرينتش).

وتم الإبلاغ أيضا عن مشكلات في خدمات بريد Gmail و Google Drive و Google Hangout.

وترد أغلب البلاغات عن حدوث عطل في خدمات Google من الولايات المتحدة، وبشكل أقل من أمريكا اللاتينية وآسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن في ولاية أضنة!