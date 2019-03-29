"سامسونغ" ترفع السرية عن اختبارات هاتفها المستقبلي (فيديو)

نشرت شركة "سامسونغ" شريط فيديو استعرضت فيه بعض اختبارات المتانة التي تخضع لها هواتف "Galaxy Fold" القابلة للطي، التي ستظهر في الأسواق قريبا.

وأظهر فيديو "سامسونغ" قدرة هذه الهواتف وشاشاتها على تحمل طي الهيكل لمرات كثيرة، دون أن تتأثر الشاشات بهذه العملية.

وأكدت الشركة أن نماذج "Galaxy Fold" التي خضعت للاختبارات، نجحت في فحوصات المتانة، ولم تتعرض هياكلها أو شاشتها للتلف حتى بعد طي الهاتف وفتحه لأكثر من 200 ألف مرة، أي أن المستخدمين سيتمكنون من استعمال هذه الأجهزة لـ 5 سنوات على الأقل، دون أن يعانوا من أي مشكلات في عمل أجزائها.

وستأتي هواتف "Galaxy Fold" بهيكل قابل للطي من المنتصف، مزود بشاشة بحجم 7.3 بوصة، تمكن المستخدم من عرض واستعمال 3 تطبيقات في آن واحد، ومعالج ثماني النوى مصنوع بتقنية 7 نانومترات، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، هي الأقوى حاليا، وزوج من البطاريات بسعة 4380 ميللي أمبير، ما يعطيه قدرة فائقة على التعامل مع البيانات.

المصدر: 4apk.ru