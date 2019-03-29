تعرّف على نظارة "الوحش اللطيف" المتطورة (فيديو)

استغلت شركة "Huawei" معرضها الأخير في باريس لتقدم لعشاق الإلكترونيات نظارة ذكية بمواصفات مميزة ومتطورة.

وأتت نظارة "Gentle Monster" (الوحش اللطيف) الجديدة بهيكل مقاوم للماء والغبار، وفق معايير "IP67" العالمية، ونوعين من العدسات: شمسية، وأخرى من الزجاج الشفاف الذي يمتص الإشعاعات الضارة وينقيها، لتكون مناسبة للاستعمال خارج المنزل وكذلك مشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترنت عبر شاشة الكمبيوتر.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 26 марта 2019 г.

كما زوّد إطار النظارة بزوج من السماعات اللاسلكية، ومكبرات للصوت، تمكن المستخدم من الاستماع إلى الموسيقى، والرد على المكالمات التي تصل إلى الهاتف المتصل مع النظارة عبر البلوتوث، وكذلك التحكم بعمل النظارة عبر المساعد الصوتي.

وطوّرت "Huawei" لهذه النظارة علبة خاصة مزودة بمنظومة شحن لاسلكي، فيها بطارية بسعة 2200 ميللي أمبير، تكفي لشحن النظارة 4 مرات.

المصدر: فيستي