وداعا للنظارات.. تطبيق مميز يعيد الأمل لضعيفي البصر!

قررت "غوغل" مساعدة ملايين الناس الذين يعانون من ضعف البصر، بإطلاق تطبيق "Lookout"، الذي يسهل عليهم الحركة والتعرف على الأشياء المحيطة بهم.

ويعتمد هذا التطبيق على الكاميرا الخلفية للجهاز، التي تعمل كمنظار يرصد كل ما يحيط بصاحب الهاتف، ويحول الصورة إلى معلومات يتلوها على المستخدم صوتيا.

ويصبح التطبيق أكثر فعالية في حال قام المستخدم بتعليق الهاتف في رقبته، أو حركه بالموازاة مع حركة الرأس، كون الكاميرا ستعمل بزاوية رؤية وطريقة تشبه طريقة عمل العين.

ويعمل هذا التطبيق في 3 أوضاع رئيسة هي:

- "وضع الاستكشاف":

ويقوم التطبيق عن طريقه بوصف الأشياء المحيطة بالمستخدم، كقطع الأثاث، وأماكن الأبواب، والمداخل والمخارج في المكان الذي يتواجد فيه صاحب الهاتف.

play.google.com

- "وضع التسوق":

يستعمل التطبيق في هذه الوضعية لقراءة أرقام الفواتير، التي تكتب بخط صغير عادة، ولا يتمكن ضعيفو البصر من رؤيتها، كما يستخدم لقراءة الأرقام على العملات الورقية والمعدنية.

play.google.com

3- "وضعية القراءة":

تستخدم لقراءة أي نص أو كتاب، وتحول الكتابة إلى أصوات، كما يحدث عند الاستماع للكتب الصوتية.

المصدر: وكالات