"آبل" تكشف رسميا عن خدماتها الإلكترونية الجديدة

استعرضت شركة "آبل" خلال مؤتمرها الذي عقد، في 25 مارس الجاري، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تأمل من خلالها بتحقيق أرباح إضافية، واستقطاب أكبر عدد من المستخدمين.

وجاءت على رأس هذه الخدمات "+Apple TV" لبث الفيديوهات، والتي ستنافس "Netflix" ومواقع "سامسونغ" و "إل جي" لعرض المسلسلات والأفلام، والتي طورتها "آبل" بالتعاون مع كل من "HBO" و"Showtime" و"Tastemade" و"Noggin".

أما الخدمة الأخرى "+Apple News"، فخصصت لمحبي قراءة الأخبار، وستضم موضوعات ومواد إخبارية من أكثر من 300 موقع وقناة تلفزيونية حول العالم، كـ "Vogue" و"People" و"The Wall Street Journal" و"Los Angeles Times" و"ELLE" وغيرها.

كما كشفت "آبل" عن بطاقتها الإلكترونية الجديدة، والتي ستمكن مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" من الدفع الإلكتروني في مختلف المتاجر، وتحويل الأموال إلكترونيا بطريقة شبيهة بتلك التي يستخدمها أصحاب البطاقات المصرفية الموصولة بالهواتف.

المصدر: فيستي