"آبل" تحدّث برمجيات جميع أجهزتها الإلكترونية

أشار الصحفي والمدون الشهير، مارك غورمان، إلى أن "آبل" تنوي إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل أجهزتها الإلكترونية قريبا.

وتوقع غورمان أن نسخة "iOS 12.2" المعدّلة المخصصة لتشغيل هواتف "آيفون" وحواسب "آباد" اللوحية، ستتوفر للمستخدمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس 2019.

وتزامنا مع إطلاق هذه النسخة من "iOS"، من المفترض أن تطلق "آبل" أيضا نسخة "macOS 10.14.4" من نظام التشغيل المخصص لحواسبها الشخصية والمكتبية، والذي خضع للاختبار لمدة شهرين.

The new AirPods, shipping next week, require iOS 12.2, macOS 10.14.4, and watchOS 5.2 per Apple’s website — meaning those software updates will launch next week (likely on or soon after March 25th). — Mark Gurman (@markgurman) 20 марта 2019 г.

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كما يمكن أن تصدر الشركة أيضا نظام التشغيل "watchOS 5.2" الذي سيعمل على ساعاتها الذكية، ويضيف لها ميزات إضافية تتعلق بقياس نبضات القلب ومعدلات النشاط البدني للمستخدم، ووضع مخطط بياني لنشاط القلب للتنبؤ بأمراض محتملة.

ومن المتوقع أن تكون لسماعات "AirPods" قريبا القدرة على التعامل مع مساعد "Siri" الصوتي، ليتمكن المستخدم من التحكم بها دون الرجوع لشاشة الهاتف.

المصدر: فيستي