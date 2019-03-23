 
مباشر

"آبل" تحدّث برمجيات جميع أجهزتها الإلكترونية

العالم الرقمي

pexels.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmaj

أشار الصحفي والمدون الشهير، مارك غورمان، إلى أن "آبل" تنوي إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل أجهزتها الإلكترونية قريبا.

وتوقع غورمان أن نسخة "iOS 12.2" المعدّلة المخصصة لتشغيل هواتف "آيفون" وحواسب "آباد" اللوحية، ستتوفر للمستخدمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس 2019.

وتزامنا مع إطلاق هذه النسخة من "iOS"، من المفترض أن تطلق "آبل" أيضا نسخة "macOS 10.14.4" من نظام التشغيل المخصص لحواسبها الشخصية والمكتبية، والذي خضع للاختبار لمدة شهرين.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون!

كما يمكن أن تصدر الشركة أيضا نظام التشغيل "watchOS 5.2" الذي سيعمل على ساعاتها الذكية، ويضيف لها ميزات إضافية تتعلق بقياس نبضات القلب ومعدلات النشاط البدني للمستخدم، ووضع مخطط بياني لنشاط القلب للتنبؤ بأمراض محتملة.

ومن المتوقع أن تكون لسماعات "AirPods" قريبا القدرة على التعامل مع مساعد "Siri" الصوتي، ليتمكن المستخدم من التحكم بها دون الرجوع لشاشة الهاتف.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقابة المهن الموسيقية المصرية تقرر إيقاف شيرين وإحالتها للتحقيق.. هذا ما قالته في البحرين