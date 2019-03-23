"فيسبوك" تكشف عن خوذتها المتطورة للواقع الافتراضي

كشفت شركة "Oculus" التابعة لـ "فيسبوك" في معرض "GDC-2019" الأخير، عن أحدث خوذة إلكترونية لها تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي.

وقال الخبراء في الشركة إن "Rift S" الجديدة هي نموذج معدّل بشكل كبير عن الخوذ التي طرحتها "Oculus" سابقا، وأبرز ما فيها هو أنها ليست بحاجة إلى منصة مستقلة خارجية لمعالجة البيانات، فالمعالج وذاكرة الوصول العشوائي، في داخل جسم الخوذة المحمول على الرأس.

ولإعطاء المستخدم شعورا مميزا أثناء اللعب، زودت هذه الخوذة بزوج من شاشات "OLED" الصغيرة التي تعمل بتقنية الكريستال السائل، بدقة عرض (1280/1440) بيكسل، وحساسات متطورة تستشعر حركة المستخدم وتحولها إلى أوامر حركية في ألعاب الفيديو.

كما زودت "Rift S" بقبضتين لاسلكيتين تستجيبان لحركة المستخدم، وتقنيات تسمح لها بالاتصال مع الحواسب والأجهزة الإلكترونية الأخرى عبر شبكات بلوتوث وwi-fi.

ومن المنتظر أن تطرح هذه الخوذة في الأسواق رسميا أوائل أبريل المقبل، بسعر 650 دولارا تقريبا.

المصدر: فيستي