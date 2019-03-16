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تسريب المواصفات النهائية لهاتف "موتورولا" القابل للطي

العالم الرقمي

تسريب المواصفات النهائية لهاتف
youtube/TechConfigurations
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سرّب موقع "slashleaks" أهم المواصفات التقنية لهاتف "Razr" القابل للطي، المنتظر أن تطلقه شركة موتورولا قريبا.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 6.20 بوصة، بدقة عرض (876/2142) بيكسل، أما الشاشة الأخرى التي ستكون على الواجهة الأمامية للهاتف، فبدقة عرض (600/800) بيكسل.

وسيزود الهاتف بمعالج "Qualcomm Snapdragon 710"، وذاكرة وصول عشوائي (4/6) غيغابايت، وذاكرة داخلية (64/128) غيغابايت.

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كما سيحوي على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في أسفل الشاشة الأساسية، وبطارية بسعة 2730 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع "27 W turbo Charging".

أما الكاميرا الأساسية للجهاز، فستكون بدقة (16+12) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4k، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: slashleaks

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