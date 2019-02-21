"سامسونغ" تستعرض هاتفا غير مسبوق قابلا للطي ثمنه 1980$! (فيديو)

كشفت شركة "سامسونغ" خلال مؤتمرها الأخير عن جهاز "Galaxy Fold" أول هواتفها القابلة للطي.

وجاء الجهاز بمعالج ثماني النوى مصنوع بتقنية 7 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، هي الأقوى حاليا، وزوج من البطاريات بسعة 4380 ميللي أمبير، ما يعطيه قدرة فائقة على التعامل مع البيانات.

ويتمتع الجهاز بهيكل قابل للطي من المنتصف، مزود بشاشة بحجم 7.3 بوصة، تمكن المستخدم من عرض واستعمال 3 تطبيقات في آن واحد، فضلا عن شاشة إضافية على الواجهة الخارجية.

samsung

كما زود الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الجانبية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة (16+12+12) ميغابيكسل، كتلك الموجودة في هواتف "s10" الجديدة، أما سعره فبلغ 1980 دولارا.

المصدر: فيستي