بوتين يحذّر من عزل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية

حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تبعات عزل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية في حال أقدمت بعض الدول على مثل هذه الخطوة.

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وفي حديث مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الروسية قال بوتين: "التهديد بعزل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية موجود من الناحية النظرية، لا يمكننا التنبؤ بأفعال الدول الأخرى".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لا أستطيع أن أملي على شركائنا ما سيدور في أذهانهم، عزل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية سيتسبب لهم بأضرار هائلة أيضا، وهذه الأضرار لن تكون سياسية فقط، بل ستنعكس آثارها على الجانب الاقتصادي، كما سيؤثر هذا الأمر على عمل أجهزة الاستخبارات الغربية، فهم موجودون على شبكة الإنترنت أيضا، يرون ويسمعون ويقرأون ما تقولونه، ويجمعون هذه المعلومات، وفي حال عزلنا عن الشبكة فلن يستطيعوا فعل ذلك.. ونظرا لوجود مثل هذا الاحتمال نظريا، فروسيا بحاجة لإنشاء قطاعات شبكات مستقلة".

يذكر أن مجلس الدوما الروسي كان قد صوت، في فبراير الجاري، على مشروع قرار يسمح بالتحكم بشبكة الإنترنت مركزيا في البلاد، في حال تعرض استقرار الشبكة العالمية لأي خطر.

المصدر: لينتا. رو