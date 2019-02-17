شرطة موسكو تتزود بنظارات ذكية للتعرف على المجرمين

أكد مسؤول في مكتب عمدة موسكو أن شرطة العاصمة الروسية ستتزود بنظارات ذكية، ستساعدها في القبض على المجرمين والمطلوبين.

وقال المسؤول إنه "من السابق لأوانه الإفصاح عن كافة خصائص هذه النظارات وآلية عملها الدقيقة، لكنها بالمجمل نظارات تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الصناعي للتعرف على وجوه المجرمين والمطلوبين، كانت الشرطة الصينية استعانت بمثلها من قبل".

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وأضاف قائلا: "نتعاون مع شركة Ntechlabs في تطوير خوارزميات الذكاء الصناعي والتعرف على الوجوه منذ العام 2017، وتعاوننا أعطى ثماره الملموسة في مجال مكافحة الجريمة في موسكو، فالعام الفائت تمكنا بفضل هذه الأنظمة الموصولة مع كاميرات من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين والمجرمين".

وكانت موسكو قد اعتمدت العام الماضي منظومة خاصة للقبض على المجرمين في الأماكن العامة ومحطات القطارات والمترو والنقل العام، احتوت المنظومة على آلاف الكاميرات عالية الدقة، موصولة بحواسب مزودة بأنظمة الذكاء الصناعي وأنظمة التعرف على الوجوه.

المصدر: فيستي