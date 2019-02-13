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"مايكروسوفت" تطلق نسخة معدلة من نظاراتها للواقع الافتراضي

العالم الرقمي

youtube/Gglassday
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إطلاق نسخة جديدة من نظارات "HoloLens" المخصصة للواقع الافتراضي.

ومن المفترض أن تطرح هذه النظارات بمعالج "Snapdragon 850" المتطور ثماني النوى، الذي يعمل بتردد 2.96 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات "Adreno 630"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

كما ستصبح نظارة "HoloLens 2" قادرة على التواصل مع الأجهزة الإلكترونية المتنوعة عبر تقنية "Bluetooth 5"، وستدعم تقنيات "Wi-Fi 802.11ac" و"Wi-Fi 802.11ad".

youtube/ Gglassday

وستخصص هذه القطعة المميزة للمصممين والمبرمجين الاحترافيين، وعشاق ألعاب الفيديو المدعمة بتقنيات الواقع المعزز، كما أنه بالإمكان استخدامها في مجال التعليم، كإظهار جسم الإنسان وأعضائه بصورة ثلاثية الأبعاد لشرح مواد التشريح لطلاب الكليات الطبية.

المصدر: فيستي

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