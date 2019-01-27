تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها

دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن تودي بحياتها.

وجرت الحادثة عندما قامت قريبة للرضيعة، كايلا ميريت (سنة)، بتقبيلها على فمها، بينما كانت الأولى تعاني من "قرحة برد"، لتتدهور حالة الرضيعة بسرعة غير متوقعة.

وبداية، لاحظت الأم ظهور بقع أرجوانية عديدة على بشرة رضيعتها، بينما كانت تغسل جسمها، في حين أخذ قلب الرضيعة يخفق بسرعة كبيرة.

ومع حدوث ذلك، ذعرت الأم وظنت أن ابنتها تعاني من التهاب السحايا، المرض الذي تعرضت له في الماضي وتمكنت من الشفاء منه.

ومع اشتداد الألم على كايلا واستمرارها بالبكاء دون توقف، قام والداها بإسعافها على الفور إلى مشفى في مدينة دارلينغتون البريطانية، القريب من مكان سكنهم.

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وشخص الأطباء حالة الرضيعة الغريبة وتوصلو إلى أنها مصابة بمرض جلدي خطير يدعى "eczema herpeticum"، يعد فيروس "الهربس" مسؤولا عن نقله بين المصابين.

وبقيت الرضيعة 4 أيام في المشفى تحت عناية ورقابة طبية مشددتين، بينما أعطيت عديدا من المضادات الحيوية والمراهم الموضعية والأدوية، حتى استقر وضعها الصحي نسبيا.

وأكد الأطباء أن الرضيعة الصغيرة كانت لتفارق الحياة لولا تلقيها العناية الطبية في الوقت المناسب، في حين قرر المشفى نشر تعميم يحذر من حوادث مشابهة.

المصدر: Newshub