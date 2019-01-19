بعد أن فقد ذيله ..ما التغيرات التي ستحصل في جسم الإنسان مستقبلا؟

تنبأ عالم الأنثروبولوجيا بحدوث تغييرات مختلفة في جسم الإنسان وأنه سيفقد ضرس العقل نهائيا كما فقد ذيله.

يقول الدكتور ستانيسلاف دروبيشيفسكي من قسم الأنثروبولوجيا بكلية علم الأحياء بجامعة موسكو، في حديث لوكالة نوفوستي بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس القسم، "إن احتمال حدوث تغييرات في المستقبل القريب بمظهرنا أمر مفهوم ؟ فإذا حللنا ما الذي حصل مع أسلافنا سيصبح كل شيء واضحا، حيث سنفقد أضراس العقل وبعض الأسنان الأخرى، وهناك أطفال يولدون حاليا بسن قاطع واحد ومن دون أنياب". وأضاف، "مقارنة برتبة الرئيسيات الأولية فقد الإنسان الذيل ولكن بقي العصعص المتكون من أربع فقرات هي نهاية العمود الفقري".

ووفقا له، أضراس العقل عند الإنسان المعاصر ليست كبيرة وتنمو خلف الضرس الثاني وتخلق مشاكل عديدة للإنسان. في حين كان ضرس العقل عند الإنسان القديم أكبر حجما وكانت له مهمة ، ولكن مع تحوله إلى تناول اللحوم وظهور أدوات العمل لم يعد حجم الأسنان مهما، لذلك بدأ حجم أضراس العقل يصغر وقبل مليوني سنة بدأت مرحلة اختفائها.

وأشار دروبيشيفسكي في حديثه إلى أن قدم الإنسان غير متكيفة جيدا للمشي المستقيم على قدمين، لأن تشكيلها غير مكتمل، ومن الصعوبة معرفة كيف ستكون في المستقبل لأنه لم يكن في الماضي البعيد كائنات تمشي على قدمين. ولكن سيحصل تبديل في عضلات القدم ويحتمل أن تصبح شبيهة بقدم الفيل وتصبح صغيرة ذات وسادة دهنية من دون تقوس.

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وأضاف، في مرحلة التطور سيصغر حجم الرأس وتصبح مكورة أكثر، مع أن هناك احتمال توقف هذه العملية وتعود عكسية، كما يحدث في انجلترا حاليا.

وأشار المتحدث إلى أن الإنسان سيفقد عظم الشظية الصغير وحاسة الشم. كما ستختفي الزائدة الدودية أو ستتحول إلى غدة. وفقا له.

المصدر: نوفوستي