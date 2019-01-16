صافي إلياس.. مليونيرة ماليزية تخشى أن يعيدوها رجلا! (صور)
اشتكت المليونيرة الماليزية المتحولة جنسيا من رجل إلى امرأة، صافي إلياس، من الضغوط التي تمارس عليها و "رغبة السلطات" في "جعلها رجلا من جديد".
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المليونيرة صافي إلياس المشهورة في عالم مواد التجميل، اشتكت من تعرضها لضغوط تمارس عليها من قبل شخصيات دينية وحكومية، تحثها على العودة لجنسها الأصلي كرجل.
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Jangan lihat apa yg mereka ada.. tapi lihat apa yg kita punya.. . . Jangan banding-bandingkan hidup kita dan mereka. Mungkin, keretalah kebahagiaan mereka.. jadi mereka suka upload gambar kereta.. Mungkin, motor lah kebahagiaan mereka.. jadi mereka suka upload semua tentang moto mcm dia sorang ada motor dan helmet.. . . Dia ada anak, mungkin anaklah kebahagiaan dia.. jadi dia sentiasa upload gambar anak dia minum susu, bermain, mandi, tumpahkan nasik, buat selerak dekat rumah.. . . Dia ada suami, jadi selalu up moment suap2 sengan suami, peluk2 suami sambil pegang perut suami.. dan mcm2 lagi mcm dia sorg ada suami.. tapi mungkin itulah kebahagiaan dia.. . . Tak perlu cemburu kerana kebahagian setiap org itu adalah berbeza.. bersyukurlah dgn nikmat yg ada di hadapan kita.. . . #Dsiempire #aurorasxpremium #syintagila #babiesglowskinworks #aurorasyintagilacoffee
وأكدت صافي إلياس، أنها في كل مرة تقابل فيها زعماء دينيين، يلمحون لها بطرق مختلفة بوجوب أن تظهر بمظهر الرجل، وأن تعيش نمط حياة يتناسب مع صفات الرجال.
وقالت صافي إلياس: "إن المشكلة لا تتمثل بعدم رغبتي في رؤية المفتي، بل بتوقعات المجتمع. حيث سيقرر البعض أنني سأكون مجبرة على أن أصبح رجلا. وسيقول آخرون، إنني أروج لأغنية أو منتج جديد. أو حتى أنني أحتال على الدين.
كما أن المفتي استخدم الضمير المذكر في دعوته لصافي.
وكانت الياس قد تخلت عن هويتها كأنثى عام 2016 وحاولت العيش كرجل. إلا أن ذلك لم يدم طويلا. بسبب السخرية القاسية، وفقا لها، التي لاقتها من الناس، إلى جانب أنها كانت غير مرتاحة طوال تلك الفترة.
المصدر: ديلي ميل