علماء: ممارسة الموسيقى في مكان العمل تحمي من الاكتئاب

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن 96% من الأشخاص الذين يمارسون الموسيقى ضمن مجموعات للغناء أو العزف يشعرون بتوتر وقلق أقل بسبب الإرهاق في مكان العمل.

كما أظهرت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة "ليستر" البريطانية، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، أن الموسيقى والغناء في مكان العمل يساعد 86% من الموظفين على التخفيف من شعورهم بالعزلة والوحدة في فريق العمل.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص المشاركين في مجموعات موسيقية يشعرون بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم، مما يقلل من فرص الإصابة بأشكال حادة من مرض الإكتئاب النفسي الذي بات منتشرا على نطاق واسع في زمننا، ويبعد العاملين عن زيارة الطبيب النفسي.

وحث واضعو الدراسة أرباب العمل إلى "التفكير جديا" في تشجيع الكوادر على المشاركة بانتظام في ارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل بهدف تحسين حالتهم النفسية وانخراطهم في العمل ورفع الإنتاجية، وبالتالي التقليل من عدد الاستقالات.

ولفتت سيليا جونس من الرابطة الوطنية البريطانية لفرق الكورس إلى أن الغناء ينظم نبضات القلب والتنفس ويساعد على إفراز مادة الإندورفين، مما يجعل الإنسان أن يشعر بالسعادة.

المصدر: dailymail.co.uk