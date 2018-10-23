طبيب يصيب 12 شخصا بالتهاب الكبد الوبائي في ألمانيا!

اندلعت فضيحة في بلدة دونافورت الألمانية بعد ظهور أخبار تشير إلى أن طبيبا تسبب بإصابة 12 شخصا بالتهاب الكبد الوبائي "C".

وبدأت الأخبار بالانتشار بعد أن راجع عدد من المرضى أحد المراكز الطبية في البلدة، مشتكين من أعراض مرضية، ليكتشف فيما بعد أنهم جميعا مصابون بالتهاب الكبد الوبائي "C"، وأن العدوى انتقلت إليهم عبر طبيب تخدير كان يعمل في المركز.

ولم تتضح للخبراء بعد كيفية انتقال العدوى من الطبيب إلى المرضى، وفيما إذا كانت العملية مقصودة أم مجرد إهمال طبي، لكن الطبيب المذكور وفقا للمعلومات لم يعد يعمل في المركز.

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وزيادة في الاحتياط، وخوفا من وجود أعداد أكبر من المصابين، بدأ القائمون على المركز الطبي بالتواصل مع نحو 700 شخص كانوا على اتصال أو عالجهم الطبيب المذكور.

والتهاب الكبد الوبائي "C" هو مرض معد يصيب الكبد، وينجم عن الإصابة بفيروس "HCV"، وقد يتسبب هذا المرض بالعديد من الأعراض الخطيرة كتشمع الكبد، أو حتى سرطان الكبد، بالإضافة إلى أورام في المريء والمعدة.

المصدر: لايف. رو