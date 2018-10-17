العلماء يقترحون استراتيجية جديدة لعلاج السرطان

وضع فريق دولي من الباحثين استراتيجية جديدة لعلاج مرض السرطان، باستخدام بنى نانوية خاصة مشحونة، توقف نمو الأورام السرطانية.

ويتألف الفريق العلمي الدولي من علماء من روسيا وسلوفينيا وإسرائيل، وقد ابتكر بنى نانوية ذات أسطح مشحونة، تجذب الأيونات والجزيئات. وحصل العلماء على هذه البنى بفضل الأكسدة المائية الحرارية لمسحوق نانوي أساسه الألمنيوم، وقد أطلق على هذه البنى اسم "ألوهين" (alohen).

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وتتمثل أهمية الابتكار في أن هذه البنى غير خطرة على صحة الإنسان، وتطرد من الجسم بالطرق الطبيعية. ويقول سيرغي بساخي، مدير معهد الفيزياء وعلوم المواد التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تغيير تركيز الأيونات يقتل الخلايا السرطانية، في حين أن تأثيره في الخلايا السليمة ضئيل، ولا يهدد قدرتها الحياتية". وأضاف أن هذه التكنولوجيا تزيد من فعالية الأدوية المضادة للسرطان وتخفض من تأثيرها السلبي في جسم الإنسان.

المصدر: رامبلر