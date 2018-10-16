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الصين.. ابتكار عدسات لاصقة لعلاج الغلاكوما

الصحة

الصين.. ابتكار عدسات لاصقة لعلاج الغلاكوما
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ابتكار عدسات لاصقة لعلاج الزرق
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ابتكر علماء صينيون عدسات لاصقة مشبعة بالدواء ويتغير لونها عند نفاده، تساعد في علاج الغلاكوما "الزرق".

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وتفيد مجلة Applied Materials & Interfaces التي نشرت الخبر، بأن علماء جامعة العلوم الصيدلانية في نانجينغ، أضافوا جزيئات مادة تيمولول المستخدمة في علاج الزرق إلى مسام العدسات. ويبدأ خروج الدواء من مسام العدسات بعد أن تتصل بـ "الدموع الاصطناعية". وعند خروج الدواء بكامله، يتغير لون العدسات من الأخضر إلى الأزرق.

ويعتقد المبتكرون بأن هذه العدسات ستسهل علاج المرضى والتحكم في فعالية الأدوية الموصوفة لهم.

ومن المنتظر أن يتم استخدام هذه العدسات في علاج أمراض العيون الأخرى.

المصدر: رامبلر

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