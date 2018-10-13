شروط شركات الطيران العالمية "للمسافرين البدناء"

تعتزم شركات الطيران الأوروبية والأمريكية فرض شروط وقواعد جديدة على معايير تتعلق بالركاب الذين يحتاجون مساحة أكبر أثناء سفرهم عبر رحلات الطيران الجوية.

وتفرض أغلبية شركات الطيران رسوما على اختيار المقعد اعتمادا على مواصفات منها أفضلية الجلوس في مقدمة الطائرة أو في أي جزء آخر أو التمتع بمساحة إضافية، فضلا عن اختيار مقعد بجوار النافذة أو الممر، مقابل رسوم إضافية.

ومن بين تلك الشركات التي وضعت الشروط الجديدة: خطوط "هاواي" و "الخطوط الأمريكية" و "طيران ألاسكا" و "يونايتد" وخطوط "ساوث ويست" و "دلتا".

في المقابل وعلى مدار العقود الثلاثة المنصرمة، لجأت الناقلات الجوية عموما إلى تقليص متوسط حجم المقاعد، وكذلك المساحة بين صفين من المقاعد من 80 إلى 70 سم.

وبحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية عن أعلى نسبة سمنة في العالم، تصدرت دول عربية القائمة ومن بينها الكويت والسعودية، فيما حلت بيلز في أمريكا الوسطى في المرتبة الثالثة من التصنيف.

وحلت مصر رابعة تلتها الأردن ثم الإمارات وجنوب إفريقيا، وجاء بعدها المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد مؤشرا كبيرا في توجه شركات الطيران بتلك الدول إلى تطبيق سياسية "البدناء" على متن طائراتها.

المصدر: وكالات