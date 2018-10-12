اليابان.. اكتشاف مكونات لأدوية مستقبلية لعلاج ألزهايمر

أعلن الياباني الحاصل على جائزة نوبل، سينيا ياماناكا، اكتشاف مكونات "أدوية واعدة" لعلاج مرضي ألزهايمر والتصلب الجانبي الضموري.

وقال العالم في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: "نبذل جهودنا لابتكار أدوية لمكافحة وعلاج الأمراض النادرة والمستعصية. وعلى أساس نتائج دراستنا، بدأنا في اختبار تجريبي لمرض تليف الأنسجة (Fibrosisplasia)"، الذي تتحول بسببه الأنسجة الرخوة والعضلات والغضاريف والأوتار إلى عظام. وحتى اليوم لا توجد أدوية لعلاج المرض.

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وأضاف العالم قائلا: "علاوة على ذلك، لقد وجدنا مواد واعدة لإنتاج أدوية لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري ومرض ألزهايمر".

يذكر أن العالم الياباني، سينيا ياماناكا، حصل على جائزة نوبل في مجال الطب والفيزيولوجيا عام 2012، تثمينا للاختراق الثوري الذي أنجزه بإنتاج خلايا جذعية اصطناعية من جلد الإنسان (iPS)، تستخدم منذ ذلك الحين وتحول إلى خلايا عضلة القلب وشبكية العين والخلايا العصبية وأجزاء الأمعاء والكلى

المصدر: نوفوستي