 
مباشر

اليابان.. اكتشاف مكونات لأدوية مستقبلية لعلاج ألزهايمر

الصحة

اليابان.. اكتشاف مكونات لأدوية مستقبلية لعلاج ألزهايمر
Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University
العالم الياباني سينيا ياماناكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwrr

أعلن الياباني الحاصل على جائزة نوبل، سينيا ياماناكا، اكتشاف مكونات "أدوية واعدة" لعلاج مرضي ألزهايمر والتصلب الجانبي الضموري.

وقال العالم في حديث لوكالة نوفوستي الروسية: "نبذل جهودنا لابتكار أدوية لمكافحة وعلاج الأمراض النادرة والمستعصية. وعلى أساس نتائج دراستنا، بدأنا في اختبار تجريبي لمرض تليف الأنسجة (Fibrosisplasia)"، الذي تتحول بسببه الأنسجة الرخوة والعضلات والغضاريف والأوتار إلى عظام. وحتى اليوم لا توجد أدوية لعلاج المرض.

إقرأ المزيد
ثورة عالم الطب .. الخلية الجذعية المعجزة! ثورة عالم الطب.. الخلية الجذعية المعجزة!

وأضاف العالم قائلا: "علاوة على ذلك، لقد وجدنا مواد واعدة لإنتاج أدوية لعلاج مرض التصلب الجانبي الضموري ومرض ألزهايمر".

يذكر أن العالم الياباني، سينيا ياماناكا، حصل على جائزة نوبل في مجال الطب والفيزيولوجيا عام 2012، تثمينا للاختراق الثوري الذي أنجزه بإنتاج خلايا جذعية اصطناعية من جلد الإنسان (iPS)، تستخدم منذ ذلك الحين وتحول إلى خلايا عضلة القلب وشبكية العين والخلايا العصبية وأجزاء الأمعاء والكلى

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب: استخباراتنا اقتربت كثيرا من معرفة مصير خاشقجي