ما هي أضرار أقراص علاج السعال؟

يعد السعال أحد أكثر الأعراض المزعجة للعديد من الأمراض، لذلك ومع أول شعور بظهوره، نسعى إلى تخفيفه بكافة الطرق المتاحة، بما فيها أقراص المص التي تباع في الصيدليات.

ويعتقد الجميع أن هذه الأقراص التي تباع من دون وصفة طبية، لا تشكل أي خطورة وضرر للصحة، بيد أن هذا بعيد عن الحقيقة.

ومعظم هذه الأقراص في أفضل الحالات لا تجلب أي فائدة أو ضرر للجسم، لأنها في الحقيقة تخفف فقط من أعراض السعال، أي لا تعالج المرض، سواء كان بسبب البرد أو التهاب القصبات. وكل ما تفعله هو تأجيل نوبة السعال، وبالتالي تؤجل مراجعتنا للطبيب، لأننا نشعر ببعض الراحة. ولكن المرض يشتد مع الوقت، لذلك فإن هذه الأقراص يجب استخدامها مع أدوية أخرى يصفها الطبيب لعلاج المرض.

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كما يجب أن نعلم أن السعال الرطب، ليس سوى رد فعل وقائي للجسم، حيث أن الغشاء المخاطي يبدأ بإفراز البلغم للتخلص من الميكروبات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أقراص المص تكبح السعال، أي يبقى المرض داخل الجسم، ما يؤدي إلى تكاثر الميكروبات، وبالتالي حصول مضاعفات مختلفة. لذلك يجب اختيار الأقراص التي فيها مواد مقشعة.

وتحتوي هذه الأقراص على نسبة عالية من السكر، وهذا يمنع استخدامها من جانب مرضى السكري. كما أن بعض أنواع أقراص المص تحتوي على مواد مخدرة أو مخفضة للحرارة ومسكنات ومضادات حيوية، ما يمنع الحوامل والمرضعات والأطفال دون الثالثة من العمر من استخدامها.

وعلاوة على ذلك، تحتوي هذه الأقراص على مضافات اصطناعية مختلفة: أصباغ، مواد حافظة، محسنات المذاق، وجميعها تؤثر في صحة الذين يعانون من الحساسية، حيث قد يسبب تناولها الطفح الجلدي والحكة وضيقا في التنفس. أما الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، فقد تسبب لهم الغثيان والتجشؤ والحرقة المعوية والإسهال وغيرها من الأعراض.

المصدر: رامبلر