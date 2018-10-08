قطرات الكركم تكشف الإصابة بالخرف قبل سنوات من ظهور الأعراض

كشف علماء بريطانيون أن قطرات العين من الكركم يمكن أن تكشف عن الإصابة بالخرف قبل سنوات من ظهور الأعراض.

ووجد الباحثون أن القطرات التي تم تطويرها في جامعة لندن، تسهل التشخيص المبكر للخرف قبل ظهور أي علامات سلوكية لفقدان الذاكرة.

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وقد ساعدت جرعة يومية من قطرات العين التي تحتوي على الكركمين المسؤول عن اللون الأصفر في الكركم، في الكشف عن مرض ألزهايمر (وهو أكثر أشكال الخرف شيوعا)، في الفئران المعدلة وراثيا لتطوير المرض، قبل عامين من ظهور الأعراض السلوكية.

ويجعل الكركمين بروتينات غير طبيعية في الدماغ مرئية بالتشبث بها، وتظهر بمثابة بقع فلورية، ما يجعلها قابلة للاكتشاف من خلال النظر إلى الجزء الخلفي من العين.

وقال الدكتور كورديرو، أستاذ طب وجراحة العيون في جامعة إمبيريال كوليدج في لندن: "بالنظر إلى التجارب الناجحة، فإن البحث عن علامات في شبكية العين لمرض ألزهايمر وغيره من أمراض الدماغ، وكذلك الجلوكوما يمكن أن يصبح جزءا من اختبار العين العادي في غضون خمس سنوات".

المصدر: ديلي ميل