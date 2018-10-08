النوم "مفتاح" فقدان الوزن!

أشار فريق من الباحثين إلى أن الحصول على المزيد من النوم قد يكون المفتاح لفقدان الوزن.

وقال الباحثون إن الحصول على ثماني ساعات نوم في المتوسط في الليلة، يجعل الناس أقل عرضة لتناول وجبة خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

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ووجد الباحثون أن أولئك الذين يحصلون على ما بين 7 و9 ساعات نوم في معظم الليالي لديهم القليل من "آلام" الجوع.

كما توصل الباحثون أيضا إلى أن أولئك الأشخاص أكثر عرضة لاختيار الأطعمة الصحية ولديهم طاقة لممارسة الرياضة.

وقالت خبيرة التغذية الدكتورة، ويندي هول، من كلية الملك في لندن: "إذا كان الناس أقل تعبا، فقد يكونون أقل ميلا إلى اختيار الأطعمة الحلوة الغنية بالطاقة، ولديهم أيضا فرصة أقل لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل".

وتقول بعض التقارير البريطانية إن فقدان النوم، الذي يرجع في معظمه إلى العمل بنظام المناوبة وألعاب الكمبيوتر والهواتف الذكية، وغيرها من الأسباب، يكلف الاقتصاد حوالي 40 مليار جنيه إسترليني في كل عام.

وأشارت الدكتورة هول إلى أن الشعور بالتعب يمكن أن يخل بتوازن الهرمونات التي تتحكم في الشهية، وأضافت خلال مؤتمر مؤسسة التغذية البريطانية في لندن قائلة: "النوم الطويل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تناول السكريات الحرة، وهي كل السكريات الأحادية والثنائية التي يضيفها المنتج أو الطاهي أو المستهلك إلى الأطعمة، بالإضافة إلى السكريات الموجودة طبيعيا في العسل وعصائر الفاكهة".

واختتمت حديثها بالقول: "قد تؤثر مدة النوم على اختيار الطعام وتساهم في الحفاظ على وزن صحي".

المصدر: ذي صان