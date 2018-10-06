حقائق غير معروفة عن خصائص التفاح المفيدة

كشفت خبيرة التغذية الروسية، أكسانا سكيتالينسكايا، عن حقائق يجهلها الكثيرون عن خصائص التفاح المهمة وفوائده الصحية الضرورية لجسم الإنسان.

وتشير الخبيرة إلى أن تناول التفاح يساعد في حل اضطرابات النوم ويحسنه ليلا، لأن التفاح ينسب إلى مجموعة المواد الغذائية المحتوية على هرمون ميلاتونين طبيعي، أو تحفز إنتاجه داخل الجسم، ويسمى هذا الهرمون "هرمون النوم". كما أن لهذا الهرمون تأثيرا مجددا، إذ يحسن عمل الجهاز المناعي ويحمي الجسم من تطور السرطان ويخفض من خطر السكتة الدماغية.

كما أن التفاح يلعب دور مضاد فعال للاكتئاب. لأنه يحتوي على فيتامينات وعناصر كيميائية تكبح نشاط الإنزيم المحفز لانشطار وإخراج السيروتونين والدوبامين من الجسم بسرعة. لأن نقصهما في الجسم يسبب الكآبة والضجر.

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ونشرت مجلة Annals of Oncology مقالا يتضمن نصائح الخبراء بضرورة تناول التفاح للوقاية من سرطان الثدي. فقد أظهرت نتائج دراسة أن النساء اللواتي يتناولن أكثر من تفاحة في اليوم يقل خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 24% مقارنة باللواتي يتناولن أقل من تفاحة في اليوم. كما اكتشفت علاقة متبادلة بين تناول التفاح بانتظام وسرطانات المبيض والحنجرة والقولون والمستقيم والبنكرياس.

ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة تناول التفاح بقشره. لأن قشرة التفاح هي الخط الدفاعي الأول لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمواد المغذية.

علاوة على هذا، اكتشف العلماء في قشرة التفاح مادة محفزة لجين maspin الذي يحمي الجسم من أورام الثدي. وتشير سكيتالينسكايا إلى أنه في حال حدوث ورم سرطاني في الثدي، فإن "الخلايا السرطانية تكبح نشاط هذا الجين، في حين قشرة التفاح قادرة على تنشيطه من جديد".

المصدر: ميديك فوروم