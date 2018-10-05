إثبات صلة مباشرة بين اللحوم المصنعة وسرطان الثدي

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن تناول اللحوم المصنعة، كالنقانق والسلامي، قد يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

وتوصل الباحثون في جامعة هارفارد إلى هذه النتيجة عندما لاحظوا أن النساء اللواتي يأكلن اللحوم المصنعة يواجهن خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 9% زيادة عن اللواتي لا يتناولنها.

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وأشار العلماء إلى أن تخفيف تناول هذه اللحوم أو الاستغناء الكلي عنها، من شأنه حماية المرأة من السرطان، خاصة أن 23% من حالات سرطان الثدي يمكن الوقاية منها، حسب المؤسسة البريطانية لبحوث السرطان.

كما نوه الباحثون في هارفارد إلى عدم ضرورة الانقطاع التام عن تناول اللحوم المصنعة، بل يكفي التخفيف منها إلى حد طبيعي ومعقول، وألا تتجاوز 70 غراما في اليوم الواحد.

وأكد العلماء في الدراسة الجديدة التي نشرت في "المجلة الدولية للسرطان"، أن نتيجتها تقتصر على اللحوم المصنعة فقط، ولم تثبت بعد صلة مباشرة بين اللحوم الحمراء وسرطان الثدي.

وتصب الدراسة الجديدة في نفس النتيجة التي وصلت إليها دراسة دولية سابقة، صدرت عن منظمة الصحة الدولية، وأفادت أيضا بأن اللحوم المصنعة عامل مسبب للسرطان.

المصدر: BBC News